Посевная кампания — 2023 стартовала в Кузбассе

Аграрии Кузбасса приступают к посевной кампании — с небольшой задержкой из-за затяжной и холодной весны. К севу яровой пшеницы, овса, ячменя и гороха приступили аграрии Гурьевского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Чебулинского и Прокопьевского округов. В притаежных территориях пока ведут подготовительные работы.



На поддержку сельхозпроизводителей для проведения агротехнологических работ в этом году выделено 103,6 млн рублей. Хозяйства обеспечены всем необходимым: удобрениями, семенами, техникой.



Посевные площади в регионе с 2018 года увеличены на 72,4 тысячи гектаров. В том числе посевная площадь под зерновые культуры — на 17,5% (до 628,4 тысячи гектаров). Почти в два раза увеличены площади, отведенные под технические культуры: с 82,5 тысячи до 157,7 тысячи гектаров.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса