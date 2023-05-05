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Посевная кампания — 2023 стартовала в Кузбассе

Аграрии Кузбасса приступают к посевной кампании — с небольшой задержкой из-за затяжной и холодной весны. К севу яровой пшеницы, овса, ячменя и гороха приступили аграрии Гурьевского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Чебулинского и Прокопьевского округов. В притаежных территориях пока ведут подготовительные работы.

На поддержку сельхозпроизводителей для проведения агротехнологических работ в этом году выделено 103,6 млн рублей. Хозяйства обеспечены всем необходимым: удобрениями, семенами, техникой.

Посевные площади в регионе с 2018 года увеличены на 72,4 тысячи гектаров. В том числе посевная площадь под зерновые культуры — на 17,5% (до 628,4 тысячи гектаров). Почти в два раза увеличены площади, отведенные под технические культуры: с 82,5 тысячи до 157,7 тысячи гектаров.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
05/05/2023
Общество
Экономика
Топ
Верх-Чебула
Гурьевск
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Прокопьевск
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