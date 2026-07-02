Постановлен приговор по уголовному делу о незавершённом строительстве мариинского Центра культурного развития

Генеральный директор компании «Алгоритм» и его заместитель по строительству признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело связано со строительством в Мариинске Центра культурного развития. Этот объект должны были построить до конца августа 2024 года в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» и регионального проекта «Культурная среда». Извещение об электронном аукционе на выполнение работ по его сооружению стоимостью более 160 миллионов рублей было размещено администрацией Мариинского муниципального округа в конце октября 2022 г.

Обнаружив на электронной площадке указанное извещение, подсудимые решили совершить хищение бюджетных средств округа. По результатам электронного аукциона с компанией «Алгоритм» был заключён муниципальный контракт на выполнение работ. Впоследствии для возведения объекта на счёт подрядчика в течение 2022 – 2023 года было перечислено около 85 миллионов рублей.

Но весной 2024 года подсудимые уведомили заказчика о приостановлении исполнения обязательств в одностороннем порядке, не достроив объект в полном объёме. Документы об освоении аванса и о приёмке выполненных работ на всю перечисленную ранее сумму заказчику представлены не были.

По состоянию на конец июня 2024 года строительная готовность Центра культурного развития составила лишь 17% от общего строительного объёма. Общая сумма выполненных компанией «Алгоритм» строительно-монтажных работ составила около 21 миллиона рублей.

Таким образом, генеральный директор компании «Алгоритм» со своим заместителем, не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение бюджетных средств, принадлежащих администрации Мариинского муниципального округа, в общей сумме более 63 миллионов рублей.

Впоследствии часть причинённого ущерба в размере около 16 миллионов рублей была возвращена в бюджет по банковской гарантии, которая была предоставлена заказчику работ в размере 10% от стоимости контракта.

В июне 2024 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком обязательств.

В результате рассмотрения уголовного дела вина подсудимых в совершении мошенничества была доказана.

Генеральному директору компании-подрядчика и его заместителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Отбывать назначенное наказание осуждённые будут в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск, постановив взыскать с осуждённых в бюджет Мариинского муниципального округа Кузбасса около 47 миллионов рублей.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд