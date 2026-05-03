Постановлен приговор в отношении жительницы Кузбасса за истязание опекаемой шестилетней девочки

Поводом для возбуждения уголовного дела, рассмотрение которого окончилось вынесением обвинительного приговора, послужил выпуск программы «Мужское / Женское» на Первом канале.

В эфире программы федерального телеканала «Мужское / Женское» 17 июля 2024 года был озвучен факт причинения систематических телесных повреждений жительницей Кузбасса несовершеннолетним детям. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела, по результатам рассмотрения которого 29 апреля 2026 года Мариинским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 40-летней местной жительницы.

Из материалов уголовного дела следует, что ранее подсудимая оформила опеку над оставшейся без попечения родителей малолетней девочкой. Но уже через год после оформления опеки, используя малозначительные поводы, стала систематически избивать опекаемого ребёнка, причиняя ей боль и психические страдания.

Из-за того, что девочка некачественно убиралась в доме, подсудимая избивала её фрагментом швабры и ремнём. Однажды избила ремнём за то, что девочка пожаловалась воспитателю детского сада на употребление подсудимой спиртного. В один из субботних дней из-за того, что девочка читала, допуская неправильное произношение слов, подсудимая с силой ударила ребёнка лбом о кухонный стол.

Также из-за проблем с чтением женщина заставляла опекаемую стоять в углу холодной туалетной комнаты. При этом в течение двух часов девочке пришлось приседать с книжкой в руках и читать текст. По причине неаккуратного почерка опекун приказывала ребёнку находиться по 12 часов в углу этой же туалетной комнаты. В ходе одного из таких наказаний, взяв девочку рукой за голову, подсудимая ударила её лбом о стену. Был также установлен факт, когда женщина заставила опекаемую на протяжении двух недель спать в обнажённом виде у холодного порога входной двери. Период совершения противоправных действий составил около года.

Подсудимая в судебном заседании вину не признала, но её вина в совершении преступлений в результате рассмотрения уголовного дела нашла своё подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Суд признал подсудимую виновной в истязании (пункт «г» части второй статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации) и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации).

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а за истязание – 4 года лишения свободы.

Однако к моменту постановления приговора истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьёй 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому от наказания в виде полутора лет лишения свободы подсудимая была освобождена.

Итоговое наказание – 4 года лишения свободы – осуждённая будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Следует отметить, что с подсудимой в пользу малолетней пострадавшей в счёт возмещения причинённого морального вреда постановлено взыскать 300 тысяч рублей.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

