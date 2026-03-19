Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Постановлен приговор за кражу пенсии из тайника 87-летней пенсионерки

Кражу совершил 62-летний нигде не работающий местный житель, периодически помогавший пенсионерке по хозяйству. Тайник с деньгами он обнаружил случайно, когда освобождал зацепившегося за штору котёнка в доме потерпевшей.

В конце ноября прошлого года после того, как 87-летняя жительница Мариинска получила пенсию, практически всю сумму она спрятала в нижнюю часть шторы, где специально для этого сшила карман для хранения денег.

На следующий день к ней пришёл подсудимый, который периодически за небольшую плату помогал по хозяйству. На этот раз он принёс пенсионерке свой старый телефон взамен её вышедшего из строя. В тот момент, когда подсудимый объяснял, как пользоваться телефоном, хозяйка заметила, что её котёнок зацепился за штору. Попросив подсудимого освободить котёнка, она продолжила изучать телефон. И когда подсудимый освобождал запутавшегося в шторе домашнего питомца, он увидел в тайнике деньги, которые тут же незаметно спрятал в свой карман. Сумма похищенного составила 26 тысяч рублей, которые в дальнейшем злоумышленник истратил на продукты питания и спиртное.

Позже пенсионерка обнаружила пропажу денег, сообщив об этом своей дочери, которая и обратилась в правоохранительные органы. Через несколько дней виновный в краже был установлен и ещё до рассмотрения судом уголовного дела возместил потерпевшей часть похищенной суммы — пять тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что похитил деньги из-за материальных трудностей. Он раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшей, а также выразил намерение в ближайшее время возместить причинённый преступлением ущерб.

Суд признал подсудимого виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ. Одновременно с этим постановлено взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей оставшуюся сумму ущерба — 21 тысячу рублей.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
19/03/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus