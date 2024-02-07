Поставки кормов и кормовых добавок в Кузбасс

В январе 2024 на предприятие Кемеровской области - Кузбасса из Амурской области (г. Белогорск) железнодорожным транспортом поступил шрот соевый кормовой российского производства для изготовления кормов для продуктивных животных, в том числе птицы в количестве 682 тонны после проведения термической обработки при температуре 100 - 105°С и течение 0,5 часа.

Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Прокопьевск Западно - Сибирской ЖД, под надзором сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы № 3 с отметкой «Выпуск разрешен», лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.