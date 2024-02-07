Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Поставки кормов и кормовых добавок в Кузбасс

В январе 2024 на предприятие Кемеровской области - Кузбасса из Амурской области (г. Белогорск) железнодорожным транспортом поступил шрот соевый кормовой российского производства для изготовления кормов для продуктивных животных, в том числе птицы в количестве 682 тонны после проведения термической обработки при температуре 100 - 105°С и течение 0,5 часа.

Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Прокопьевск Западно - Сибирской ЖД, под надзором сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы № 3 с отметкой «Выпуск разрешен», лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств. 

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
07/02/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus