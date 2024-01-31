Предприятие Кемеровской области ООО МПО «Скоморошка» с начала 2024 года осуществляет поставки молочной продукции в Казахстан и Киргизию. Экспорт молочной продукции с предприятия в страны Евразийского экономического союза начался в 2023 году. Всего за этот период отгружено 90,51 тонн подконтрольной продукции.

ООО МПО «Скоморошка» производит широкий ассортимент молочной продукции, из которого более 20 наименований продукции пришлось по вкусу покупателям из Киргизии и Казахстана.

Отгрузка подконтрольной продукции осуществляется в присутствии ветеринарного врача, обслуживающего предприятие, и под надзором сотрудника Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, с оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

Хочется отметить, что для наращивания объемов продаж производителем поддерживается высокое качество выпускаемой продукции.