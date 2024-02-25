Потрать один день – проживи спокойно год! Пройди диспансеризацию!

Под эти девизом на этой неделе медицинские работники Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова выходили с профилактическими акциями.

Всем коллективом творческие люди прошли диспансеризацию в центре здоровья поликлиники № 9 НГКБ № 1.

Профилактическая акция в рамках недели информированности населения о диспансеризации прошла и в городской стоматологической поликлинике № 1.

Все желающие — и сами работники, и пациенты, пришедшие полечиться, смогли пройти диспансеризацию. Изъявили обследоваться в рамках одного дня около 90 человек.

Специалисты центра здоровья НГКБ № 1 провели с участниками анкетирование о состоянии здоровья, образе жизни, измеряли рост, вес, окружность талии, пульс, артериальное давление, внутриглазное давление, проводили исследование крови на сахар и т.д.

Повышенное давление – частая патология, которая, как правило, выявляется у человека в рамках диспансеризации. Повышенные цифры артериального давления были зафиксированы практически у 30 человек.

«Если коротко, диспансеризация помогает увеличить продолжительность жизни конкретного человека и позволяет ему оставаться здоровым и полным сил до глубокой старости, - рассказывает Максим Сухомлинов, заведующий центром здоровья НГКБ № 1. - Например, онкологическое заболевание, выявленное на ранней стадии, требует меньшего объема операции, человек быстрее восстанавливается и продолжает полноценно жить. При выявлении гипертонической болезни вовремя назначенное лечение помогает избежать инсульта. А выявленная ишемическая болезнь сердца и назначенное лечение поможет в дальнейшем не допустить инфаркта миокарда. Еще раз повторяю и призываю, записывайтесь на диспансеризацию, посвятите один день, чтобы прожить спокойно год».

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).