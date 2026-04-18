Поздравления ветеранов, праздничные концерты, соревнования, салюты: Кузбасс отмечает День Победы

В Кемерове парады у дома принимали участники Великой Отечественной войны Григорий Иванович Кузнецов, Николай Максимович Сячин, Леонид Михайлович Зворыгин, Нина Кузьминична Железнова. В Осинниках концерт состоялся под окнами дома Александра Ефимовича Мальцева. В Тайге юнармейцы и студенты Тайгинского института железнодорожного транспорта провели торжественный марш в честь Павла Владимировича Клименко.

В Парке Победы им. Жукова в Кемерове состоялся Гала-концерт XXV регионального фестиваля-конкурса «Виктория». Выступили 100 лучших коллективов и солистов — лауреатов конкурса.

Центром празднования станет Московская площадь. Уличные локации заработают с 17:00. В 20:00 организована концертная программа, на которой коллективы всех кемеровских ДК, областных учреждений культуры исполнят как известные песни военных лет, так и современные патриотические композиции. Завершит мероприятия 9-минутный фейерверк в 22:00 на новой набережной Томи.

В Новокузнецке во всех районах города выступают творческие коллективы, организованы интерактивные программы, выставка ретроавтомобилей. Большие праздничные концерты запланированы в Новоильинском, Заводском, Кузнецком районах. Празднование 81-й годовщины Победы завершится в 22:00 праздничным салютом над Кузнецкой крепостью.

Фронтовые концертные бригады выступили в Кемеровском муниципальном округе.

В Гурьевском округе в праздничный день состоялся «Парад дошколят», одетых в форму моряков, пограничников и десантников, и «Вальс выпускников» в память об ушедших на фронт выпускниках 1941-го года.

В городском парке Мариинска весь день работают тематические выставки и интерактивные площадки. К примеру, можно побывать в солдатской землянке, увидеть, как сестры милосердия покажут, как перевязывали бойцов в «эвакогоспитале», разучить танцы военного времени и спеть песни Победы, самые ловкие могут пройти «Курс молодого бойца».

В Тайге в парке «Юбилейный» в 20:00 состоится литературно-музыкальная программа «Слова особого назначения», в 21:00 — концерт «Фронтовая бригада».

В Калтане на площади у ДК «Энергетик» представлены творческая мастерская под открытым небом «Арт-привал», «Полевая кухня», выставка ретроавтомобилей. Для гостей выступают творческие коллективы.

В Центральном парке Анжеро-Судженска проходят праздничные концертные программы, работают тематические площадки, фотозоны, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. На фестивале поэтического творчества «Шахтерский труд приблизил час Победы» ветераны труда вспоминали подвиг тружеников тыла, также прошла танцевальная программа «Вальс Победы».

В Парке Победы в Топках можно принять участие в мастер-классах, спеть песни военных лет, изготовить открытки, написать письма солдатам. Работают фотозоны.

В Чебулинском округе в пгт Верх-Чебула состоялся концерт Центра казачьей культуры «Празднуем всем двором», работает полевая кухня, выставки, мастер-классы и иные локации. Вечером на площади пройдет тематический концерт и праздничный салют.

В честь годовщины Победы организованы спортивные мероприятия. В многофункциональном спорткомплексе «Кузбасс-Арена» стартовал Открытый Всекузбасский фестиваль боевых искусств. Новокузнецк принял легкоатлетический забег. В Березовском состоялась традиционная 61-я легкоатлетическая эстафета, участие приняли команды образовательных учреждений и предприятий города.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса