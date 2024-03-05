Познавательная программа «Коренные народы Тяжинского округа» состоялась в селе Ступишино

Ведущие рассказали учащимся Ступишинской средней школы имени Героя РФ С. Н. Морозова о том, представители каких народов проживают на территории муниципалитета, познакомили ребят с традиционными народными обрядами, художественным творчеством, преданиями и легендами.

Ребята узнали, как на Руси в каждом доме встречали гостей, почему именно хлеб и соль стали олицетворением гостеприимства. Также школьники посмотрели инсценировку, как в старину радушные хозяева встречали желанных гостей. Затем познакомились с национальными пословицами и поговорками.

В свою очередь, юные участники программы рассказали, какие старинные предметы быта сохранились в их семьях и какие традиции до сих пор соблюдаются. Встреча закончилось чаепитием, где ребята попробовали национальные блюда народов, проживающих на территории округа.

В рамках празднования 100-летия со дня образования Тяжинского муниципального округа познавательную программу провели специалисты Тяжинской детской библиотеки.