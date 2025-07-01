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Правильное поведение на воде сохранит вашу жизнь

В жаркие дни всем нам хочется быть поближе к воде, загорать и купаться, но следует быть осторожным, чтобы не утонуть. В России ежегодно около 20 тысяч человек погибают от утопления, среди них 20-30% детей. При этом четверть утонувших умели плавать. Но уметь плавать недостаточно, следует правильно вести себя на воде.

«Утопление - одна из самых распространенных причин смертности среди детей. К сожалению, нередко можно наблюдать картину, когда взрослые беспечно загорают на пляже, а дети в воде предоставлены сами себе. Чтобы не случилось беды, важно со всей ответственностью подойти к отдыху на воде», - рассказала Татьяна Евтеева, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Врач напомнила об основных правилах поведения на водоемах:

  • Купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах, где есть спасательные пункты.
  • Нельзя оставлять детей одних без присмотра взрослых, как на берегу реки, так и в воде. На детях должны быть устройства, поддерживающие плавучесть (круги, жилеты), как во время купания, так и на берегу рядом с водой. Не разрешайте устраивать детям игры в воде, связанные с нырянием и захватом ног и рук купающегося.
  • Нельзя заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения места купания.
  • Нельзя купаться у крутых обрывистых берегов, в местах с сильным течением, в заболоченных местах, в шторм и во время грозы.
  • Не разрешается нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с мостов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катамаранам, парусникам и другим плавательным средствам.
  • Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения!
  • Температура воды при купании должна быть не ниже 18-20 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 мин. Длительное пребывание в воде, особенно холодной, может привести к переохлаждению тела и вызвать судороги.
  • При эксплуатации маломерных судов необходимо убедиться в их исправности, обязательно находиться на борту в спасательных жилетах. На лодке опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать судно сверх установленной нормы. Детям, не достигшим 16 лет, следует кататься на лодках только вместе со взрослыми.
  • Рекомендуется купаться не ранее, чем через полтора - два часа после еды.
  • Запрещается купаться при болезнях сердца, склонности к обморокам и припадкам.

 

Фото предоставлено Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики

Общество
kuzbassnews.ru
01/07/2025
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