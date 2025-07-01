Правильное поведение на воде сохранит вашу жизнь

В жаркие дни всем нам хочется быть поближе к воде, загорать и купаться, но следует быть осторожным, чтобы не утонуть. В России ежегодно около 20 тысяч человек погибают от утопления, среди них 20-30% детей. При этом четверть утонувших умели плавать. Но уметь плавать недостаточно, следует правильно вести себя на воде.

«Утопление - одна из самых распространенных причин смертности среди детей. К сожалению, нередко можно наблюдать картину, когда взрослые беспечно загорают на пляже, а дети в воде предоставлены сами себе. Чтобы не случилось беды, важно со всей ответственностью подойти к отдыху на воде», - рассказала Татьяна Евтеева, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Врач напомнила об основных правилах поведения на водоемах:

Купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах, где есть спасательные пункты.

Нельзя оставлять детей одних без присмотра взрослых, как на берегу реки, так и в воде. На детях должны быть устройства, поддерживающие плавучесть (круги, жилеты), как во время купания, так и на берегу рядом с водой. Не разрешайте устраивать детям игры в воде, связанные с нырянием и захватом ног и рук купающегося.

Нельзя заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения места купания.

Нельзя купаться у крутых обрывистых берегов, в местах с сильным течением, в заболоченных местах, в шторм и во время грозы.

Не разрешается нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с мостов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катамаранам, парусникам и другим плавательным средствам.

Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения!

Температура воды при купании должна быть не ниже 18-20 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 мин. Длительное пребывание в воде, особенно холодной, может привести к переохлаждению тела и вызвать судороги.

При эксплуатации маломерных судов необходимо убедиться в их исправности, обязательно находиться на борту в спасательных жилетах. На лодке опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать судно сверх установленной нормы. Детям, не достигшим 16 лет, следует кататься на лодках только вместе со взрослыми.

Рекомендуется купаться не ранее, чем через полтора - два часа после еды.

Запрещается купаться при болезнях сердца, склонности к обморокам и припадкам.

Фото предоставлено Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики