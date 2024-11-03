Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Праздник-конкурс «Самый классный парень – 2024» прошел в Тяжине

В Доме культуры «Юбилейный» померялись «силами» обучающиеся школ округа и студент Тяжинского агропромышленного техникума: Артем Егоров (Тяжинская СШ № 2), Семен Муравьев (Тяжинская СШ № 2), Сергей Петричук (Тяжинская СШ № 3), Илья Порфиненко (Нововосточная СШ), Денис Стебайлов (Тяжинская СШ № 1) и Егор Завьялов (Тяжинский агропромышленный техникум).
Праздник-конкурс посвятили Году молодежи и студентов в Кузбассе и 100-летию Тяжинского района. Жюри предстояло определить самого эрудированного, изобретательного и обаятельного молодого человека. В состав жюри вошли председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, председатель местного отделения «Движения первых» Антонина Анатольевна Меновщикова, заведующий отделением театрального искусства Тяжинской ДШИ № 31 Алексей Васильевич Суханов, начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального округа Наталья Владимировна Коренькова, начальник отдела молодёжной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Алена Александровна Артемьева.
Конкурсанты прошли ряд непростых испытаний – представили визитную карточку «Почему именно я?», проявили себя в конкурсе видеороликов «Один день из жизни… Я житель Тяжинского» и творческом конкурсе «Вот такой и с вами рядом».
По итогам праздника-конкурса все участники были награждены памятными лентами, денежными сертификатами и благодарственными письмами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа. Победителем был признан Артем Егоров, он награждён сертификатом на полет в аэротрубе.
Для всех присутствующих в зале прозвучали музыкальные номера в исполнении Светланы Бутко, Надежды и Александра Панкратовых, Евгении и Павла Данилковых. Также собравшихся порадовали своим творчеством участники ансамбля танца «Созвездие» (руководитель Ольга Еременко).
Организаторы праздника-конкурса – Тяжинский Дом культуры «Юбилейный» и отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»  

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/11/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus