Праздник-конкурс «Самый классный парень – 2024» прошел в Тяжине

В Доме культуры «Юбилейный» померялись «силами» обучающиеся школ округа и студент Тяжинского агропромышленного техникума: Артем Егоров (Тяжинская СШ № 2), Семен Муравьев (Тяжинская СШ № 2), Сергей Петричук (Тяжинская СШ № 3), Илья Порфиненко (Нововосточная СШ), Денис Стебайлов (Тяжинская СШ № 1) и Егор Завьялов (Тяжинский агропромышленный техникум).

Праздник-конкурс посвятили Году молодежи и студентов в Кузбассе и 100-летию Тяжинского района. Жюри предстояло определить самого эрудированного, изобретательного и обаятельного молодого человека. В состав жюри вошли председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, председатель местного отделения «Движения первых» Антонина Анатольевна Меновщикова, заведующий отделением театрального искусства Тяжинской ДШИ № 31 Алексей Васильевич Суханов, начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального округа Наталья Владимировна Коренькова, начальник отдела молодёжной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Алена Александровна Артемьева.

Конкурсанты прошли ряд непростых испытаний – представили визитную карточку «Почему именно я?», проявили себя в конкурсе видеороликов «Один день из жизни… Я житель Тяжинского» и творческом конкурсе «Вот такой и с вами рядом».

По итогам праздника-конкурса все участники были награждены памятными лентами, денежными сертификатами и благодарственными письмами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа. Победителем был признан Артем Егоров, он награждён сертификатом на полет в аэротрубе.

Для всех присутствующих в зале прозвучали музыкальные номера в исполнении Светланы Бутко, Надежды и Александра Панкратовых, Евгении и Павла Данилковых. Также собравшихся порадовали своим творчеством участники ансамбля танца «Созвездие» (руководитель Ольга Еременко).

Организаторы праздника-конкурса – Тяжинский Дом культуры «Юбилейный» и отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»