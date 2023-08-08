Предприниматель из Кузбасса должен заплатить 30-тысячный штраф за нарушения при складировании древесных опилок

36-летний индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность на пилораме, расположенной в одной из деревень Мариинского муниципального округа, хранил отходы производства в виде древесных опилок на необорудованном земельном участке. Правонарушение было выявлено органами внутренних дел в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Экология».

В конце мая текущего года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Мариинскому району Кузбасса в деревне 2-я Пристань Мариинского муниципального округа выявлено хранение отходов производства в виде древесных опилок, образовавшихся в результате предпринимательской деятельности 36-летнего местного жителя. При этом в нарушение действующих норм насыпь опилок хранилась на земельном участке, который не был оборудован искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием, а также она не была защищена от воздействия атмосферных осадков.

Выявленные нарушения могут привести к загрязнению почвы, усугубив экологическую обстановку, что образует состав административного правонарушения, устанавливающего ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления.

За совершение такого правонарушения для индивидуальных предпринимателей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области дела факты, указанные в протоколе об административном правонарушении, подтвердились совокупностью представленных доказательств.

Индивидуальный предприниматель также признал вину в совершённом правонарушении.

Учитывая характер совершённого правонарушения, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и признание правонарушителем своей вины, суд назначил ему наказание в виде минимального размера штрафа – 30 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников