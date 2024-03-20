Предприятия Новокузнецка направят более 10 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух»

По поручению Президента России Владимира Путина федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» продлен в Новокузнецке до конца 2026 года. Инвестиции промышленных предприятий в мероприятия проекта в эти три года составят более 10 млрд рублей. Средства направят на модернизацию производства, замену электролизеров, реконструкцию блоков очистки и внедрение современных технологий.

«В Новокузнецке проект «Чистый воздух» действует с 2018 года, к нему подключились 11 крупных предприятий, и ситуация стала заметно улучшаться. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, продолжаем модернизацию промышленных предприятий и газификацию домов. Комплексно подходим к решению вопроса по улучшению экологической обстановки, от этого зависит комфорт и здоровье кузбассовцев», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

В прошлом году суммарный объем выбросов сократился по отношению к 2017 году на 11,5% — более чем на 38 тысяч тонн. Как пояснили в минприроды региона, завершение проекта «Чистый воздух» в Новокузнецке было запланировано на конец 2024 года со снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% к уровню 2017 года. Продление срока позволит сократить совокупный объем выбросов на 25%.

На реализацию проекта в столице южной агломерации предприятия направили ранее более 10,8 млрд рублей. Кроме того, из федерального бюджета было выделено 6,5 млрд рублей. В том числе на эти деньги приобретены 32 трамвая и 38 троллейбусов, выполнен капремонт трамвайных путей, построено трамвайное кольцо на Привокзальной площади Новокузнецка.

В этом году запланировано строительство троллейбусной линии и трансформаторной подстанции в Новоильинском районе города, капремонт трамвайных путей по улице Циолковского и на Октябрьском проспекте, контактной сети трамвая и троллейбусов.

В рамках газификации жилых домов частного сектора проложено более 30 км газопроводов в Кузнецком и Орджоникидзевском районах. На сегодняшний день газифицировано более 470 домовладений, до конца 2024 года планируется перевести на газ более 2700 домов.

Важным результатом стала модернизация автоматической наблюдательной сети за загрязнением воздуха, круглосуточно работающей в онлайн-режиме. Также приобретены две передвижные лаборатории, которые позволяют осуществлять замеры вне стационарных постов в любых точках города и оперативно реагировать на обращения. Информация о фактическом уровне загрязнения воздуха и о метеоусловиях поступает в онлайн-режиме на городские светодиодные экраны.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса