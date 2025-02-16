Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Кузбассе особой экономической зоны «Горная Шория»

Решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Горная Шория» принято для обеспечения ускоренного запуска инвестиционных проектов и реинвестирования вложенных средств в новые объекты.



«Перед нами стоит задача — сделать «Шерегеш» круглогодичным курортом мирового уровня. В конце января 2024 года мы утвердили стратегию развития Шерегеша до 2035 года, согласно которой ожидается увеличение туристического потока в 3 раза, дополнительные внебюджетные инвестиции составят порядка 209 млрд рублей, будет организовано не менее 13 тысяч новых рабочих мест. Создание особой экономической зоны позволит нашим инвесторам реализовывать важные для региона проекты на льготных условиях. Резиденты смогут воспользоваться налоговыми льготами и преференциями», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.



Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) расположится на юге Кузбасса — на территории Таштагольского района, на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Общая площадь составила почти 1,5 тысячи гектаров, что включает только часть СТК «Шерегеш» в секторах B, E, F, D.



В состав заявки на создание ОЭЗ ТРТ «Горная Шория» вошли три инвестиционных проекта в сфере туризма с общим объемом инвестиций более 40 млрд рублей и планами по созданию 4 тысяч новых рабочих мест.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса