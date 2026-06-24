Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов оценил ход экологической модернизации на НкАЗе

Новокузнецкий алюминиевый завод посетил председатель Российского экологического общества и Общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экологическое благополучие» Рашид Исмаилов. Визит проходил в рамках контроля за результатами федерального проекта «Чистый воздух».

На НкАЗе Рашид Исмаилов вместе с представителями надзорных органов, Правительства Кузбасса и администрации Новокузнецка осмотрел новейшие электролизеры, которые работают на технологиях предварительно обожженного анода и «ЭкоСодерберг». Обе технологии входят в Справочник наилучших доступных. Сегодня на заводе модернизировано свыше 92% электролизёров, полное обновление завершится до конца года.

Еще один важный пункт экологической модернизации НкАЗа - трансформация системы очистки газов. С 2019 года на НкАЗе запустили пять новейших установок «сухой» газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа, которые в сочетании с действующими системами «мокрого» типа (так называемый «мокрый хвост») обеспечивают степень очистки газов свыше 99,2% по основным ингредиентам. В 2026 году будет запущена шестая, последняя установка.

К концу 2025 года Новокузнецкий алюминиевый завод уже сократил выбросы по приоритетным загрязняющим вещества более чем на 20% по сравнению с уровнем 2017 года.

«Мы достигли целевых показателей снижения выбросов почти за год до завершения федерального проекта «Чистый воздух» и сейчас идем с опережением. Кроме того, с 2017 по 2025 год завод сократил выбросы бензапирена на 67%, а гидрофторида – на 70%», - рассказал директор по экологии НкАЗа Андрей Смондаренко.

В экологическую модернизацию Новокузнецкого алюминиевого завода РУСАЛ вложил более 6,5 миллиардов рублей. Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов высоко оценил трансформацию завода.

«Даже по трубам мы сегодня посмотрели, что значительно снижены выбросы, визуально это видно. РУСАЛ действительно ориентирован на экологичность своего производства. Надо подчеркнуть, что от топ-менеджмента компании очень многое зависит. Я хочу подтвердить, что на РУСАЛе, в Новокузнецке топ-менеджмент отрабатывает все на пятерку. Все планы, все показатели в срок выполняются. Мы дадим заводу свои рекомендации, но я уверен, что экологически ответственный подход предприятие будет реализовывать и за пределами федерального проекта «Чистый воздух», - отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Курс на экологическую модернизацию алюминиевых производств в России был задан еще в начале 2000-х годов. Именно тогда основатель компании Олег Дерипаска определил экологическую безопасность главным стратегическим приоритетом развития.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Роман Соленцов в ходе визита подчеркнул и открытость завода – НкАЗ не только проводит экологическую модернизацию, но и детально информирует жителей о всех этапах.

«Новокузнецкий алюминиевый завод постоянно проводит пресс-туры и ознакомительные экскурсии, участники которых своими глазами видят, как на заводе внедряются продуманные и эффективные инженерные решения. На чистоту воздуха в городе влияет каждое из них», - поделился с журналистами заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Роман Соленцов.

В 2026 году федеральный проект «Чистый воздух» вышел на этап подведения промежуточных итогов эксперимента по квотированию в городах-участниках, в том числе в Новокузнецке. Согласно указа Президента Российской Федерации к концу этого года снижение опасных выбросов в городах-участниках должно составить не менее 20% от уровня 2017 года.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа