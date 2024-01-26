Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Представители кузбасской Росгвардии продемонстрировали свои навыки на офицерском троеборье

В региональном Управлении Росгвардии завершилось зимнее офицерское троеборье. Турнир включал в себя состязания по стрельбе, лыжным гонкам и плаванию. За звание сильнейших боролись около 20 спортсменов подразделений территориального управления, вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР.

В первый день соревнований участники троеборья состязались в лыжных гонках на 5 и 10 километров. По словам спортсменов, важно было сохранять правильное дыхание и грамотно распределить силы. Второй день для участников начался с плавания на дистанциях в 100, 200 и 300 метров, где пловцам было важно как можно быстрее проплыть отрезки для получения нужного количества баллов. Завершающим этапом была стрельба из оружия (ПБ-1 - пистолет боевой, 25 м, 10 выстрелов, ПБ-2 - пистолет боевой, 25 м, 20 выстрелов - 2х10, ПБ-3 - пистолет боевой, 25 м, 30 выстрелов - 3х10).

По сумме общих баллов командное золото завоевали представители СОБР «Символ». Второе место с незначительным отрывом занял СОБР территориального управления. Замкнули тройку лидеров сотрудники ОМОН «Оберег».

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
26/01/2024
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus