Представители кузбасской Росгвардии продемонстрировали свои навыки на офицерском троеборье

В региональном Управлении Росгвардии завершилось зимнее офицерское троеборье. Турнир включал в себя состязания по стрельбе, лыжным гонкам и плаванию. За звание сильнейших боролись около 20 спортсменов подразделений территориального управления, вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР.

В первый день соревнований участники троеборья состязались в лыжных гонках на 5 и 10 километров. По словам спортсменов, важно было сохранять правильное дыхание и грамотно распределить силы. Второй день для участников начался с плавания на дистанциях в 100, 200 и 300 метров, где пловцам было важно как можно быстрее проплыть отрезки для получения нужного количества баллов. Завершающим этапом была стрельба из оружия (ПБ-1 - пистолет боевой, 25 м, 10 выстрелов, ПБ-2 - пистолет боевой, 25 м, 20 выстрелов - 2х10, ПБ-3 - пистолет боевой, 25 м, 30 выстрелов - 3х10).

По сумме общих баллов командное золото завоевали представители СОБР «Символ». Второе место с незначительным отрывом занял СОБР территориального управления. Замкнули тройку лидеров сотрудники ОМОН «Оберег».

Фото: Росгвардия