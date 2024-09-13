Представители Росгвардии рассказали кемеровчанам о службе и вакансиях

В Центре занятости населения Кемерова состоялась встреча соискателей с представителями вневедомственной охраны Росгвардии. Капитан полиции Евгений Кузнецов и младший лейтенант Денис Тюреньков ответили на вопросы о специфике службы в войсках правопорядка, а также подробно рассказали об условиях приёма, социальных гарантиях и преимуществах работы на должностях военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала.

На ярмарке вакансий всем заинтересованным посетителям были предоставлены информационные брошюры с контактными данными для дальнейшего обращения.

Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел для обеспечения оперативного реагирования на происшествия и эффективного поиска подозреваемых. В рамках данной работы Росгвардия объявила набор новых сотрудников. Подробная информация о вакансиях доступна на официальном сайте Росгвардии по Кемеровской области — 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Мероприятие дало потенциальным кандидатам возможность узнать о вакансиях в Росгвардии и задать вопросы о службе, в том числе в новых субъектах Российской Федерации.

Фото: Росгвардия