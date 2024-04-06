Представители Росгвардии рассказали кузбасским кадетам про обучение в ведомственном вузе

В Кемерове курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации встретились с учащимися Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС и рассказали о перспективах службы в войсках правопорядка.

В ходе встречи руководитель войсковой стажировки подполковник Денис Вилисов и курсанты второго курса института войск правопорядка познакомили будущих выпускников со своим вузом, а также поделились личным опытом поступления на факультет сил специального назначения. Гости рассказали о требованиях к абитуриентам, преимуществах военного образования и социальных гарантиях. Школьники узнали, что в легендарном военном институте готовят уникальных специалистов, способных решать не только боевые задачи, но и успешно справляться с управленческой работой в любой сфере.

Главной целью факультета спецназа является обучение и воспитание курсантов, формирование военно-профессиональных компетенций выпускника по военно-учетной специальности путём получения выпускниками комплекса знаний, умений и навыков по руководству подразделениями специального назначения и разведывательными подразделениями в условиях ведения боевых действий и в мирное время.

В завершении беседы гости ответили на интересующие вопросы кадетов, а также отметили, что желающим поступить в Новосибирский военный институт из числа выпускников кадетской школы-интерната не составит труда приспособиться к новым условиям обучения.

Курсанты Росгвардии прибыли в Кемеровскую область для прохождения практики в отряд специального назначения «Кузбасс». Кроме боевой учебы, будущие офицеры проводят с кемеровскими школьниками агитационные встречи и помогают сориентироваться юным кузбассовцам с профессией.

Фото: Росгвардия