В рамках реализации Комплексного плана декриминализации сферы экологии и природопользования на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2023-2024 гг. органами прокуратуры пресечена незаконная деятельность по загрязнению рек в Тисульском районе.

Так, по поручению прокуратуры области Кемеровским межрайонным природоохранным прокурором с привлечением специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса проведена выездная проверка в отношении ООО «Воскресенка», добывающего россыпное золото на одноименной реке.

Установлены факты незаконного сброса юридическим лицом загрязненных сточных вод в ручей Кедровский и реку Воскресенка, нарушение режима водоохранных зон данных водных объектов (размещение отвалов размываемых грунтов, сброс неочищенных промывочных вод, движение транспорта по технологической дороге, не имеющей твердого покрытия), а также отсутствие всей необходимой экологической разрешительной документации.

Привлеченной к проверке лабораторией зафиксировано превышение содержания в воде ручья Кедровский и реки Воскресенка железа, меди, взвешенных веществ.

Загрязнение реки Кия (притоком которой является река Воскресенка) - также следствие хозяйственной деятельности ООО «Воскресенка», сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Перечисленные факты явились основанием для внесения природоохранным прокурором руководителю ООО «Воскресенка» представления об устранении нарушений закона. По постановлениям прокурора предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности), ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта и (или) иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами), ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), назначены и фактически оплачены правонарушителем штрафы на сумму 420 тыс. рублей.

Кроме того, по требованию Кемеровского межрайонного природоохранного прокурора решением Тисульского районного суда деятельность ООО «Воскресенка» по недропользованию на водных объектах приостановлена на 60 суток.

Окончательное устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области.

Надзор за соблюдением требований законодательства об охране вод органами прокуратуры Кузбасса будет продолжен.

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