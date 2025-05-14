Презентация сборника «Мы о войне стихами говорим» состоялась в Мариинске

В него вошли стихотворения, короткие рассказы и песни о войне и Победе более 30 местных авторов. Издание увидело свет в рамках социально-культурного проекта «Твои поэты, Мариинск».

Встреча в литературно-мемориальном доме-музее Владимира Алексеевича Чивилихина прошла в особенной, неповторимой атмосфере – звучали песни у «костра», стихи, музыка.

Выразительным штрихом в общей картине стала выставка фронтовых зарисовок Петра Плахотного. Эти работы участника Великой Отечественной войны хранятся в фондах литературно-мемориального дома-музея В. А. Чивилихина.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)