В 2024 году в Кемеровской области – Кузбассе сотрудниками Россельхознадзора проведен досмотр 556 вагонов с кормами и кормовыми добавками для сельскохозяйственных животных.

Это 38 098 т продукции, подлежащей государственному ветеринарному контролю. В том числе, 11 143 т отрубей пшеничных и зерна фуражного было отправлено из Кузбасса в Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Псковскую области, Приморский край, Республики Бурятия и Саха (Якутия), а 26 955 т полнорационных комбикормов, шротов и жмыхов ввезено в адрес рыбоводческих и сельхозпредприятий Кузбасса из Томской, Курской, Иркутской, Калужской, Калининградской областей и регионов Дальневосточного федерального округа.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили, что все корма и кормовые добавки транспортируются в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы №3, оформленных с учётом эпизоотической обстановки региона и лабораторных исследований, проведенных в отечественных аккредитованных лабораториях.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации при транспортировке кормов не выявлено.