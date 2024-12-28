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При перевозках в Кузбассе ветеринарный контроль в Россельхознадзоре прошли более 38 тыс. т кормов для продуктивных животных

В 2024 году в Кемеровской области – Кузбассе сотрудниками Россельхознадзора проведен досмотр 556 вагонов с кормами и кормовыми добавками для сельскохозяйственных животных.

Это 38 098 т продукции, подлежащей государственному ветеринарному контролю. В том числе, 11 143 т отрубей пшеничных и зерна фуражного было отправлено из Кузбасса в Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Псковскую области, Приморский край, Республики Бурятия и Саха (Якутия), а 26 955 т полнорационных комбикормов, шротов и жмыхов ввезено в адрес рыбоводческих и сельхозпредприятий Кузбасса из Томской, Курской, Иркутской, Калужской, Калининградской областей и регионов Дальневосточного федерального округа.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили, что все корма и кормовые добавки транспортируются в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы №3, оформленных с учётом эпизоотической обстановки региона и лабораторных исследований, проведенных в отечественных аккредитованных лабораториях.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации при транспортировке кормов не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
28/12/2024
Общество
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