При проведении проверки в ЛПХ города Кемерово выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ

В декабре уполномоченными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса по требованию Прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка личного подсобного хозяйства жителя города Кемерово, занимающегося содержанием и разведением крупного рогатого скота, на предмет соблюдения им требований ветеринарного законодательства РФ.

В ходе проверки, сотрудниками ведомства, было установлено, что крупный рогатый скот в количестве 39 голов содержащиеся в ЛПХ не проходит обязательные профилактические противоэпизоотические мероприятия и не все животные имеют идентификационные номера, в ЛПХ частично отсутствует ограждение, обеспечивающее недопущение проникновения диких животных на территорию хозяйства; не созданы условия для обеззараживания навоза: отсутствует навозохранилище или площадка для хранения и биотермического обеззараживания навоза, который располагается на территории всего ЛПХ, а также за его пределами; площади выгульных площадок не соответствуют нормам площади на одну голову.

Таким образом, гражданином были нарушены требования Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утв. Приказом МСХ № 622 от 21.10.2020

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса напоминает, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.