Причины развития эндокринных заболеваний

Эндокринная система – это группа органов (желез), которые вырабатывают и выделяют в кровь особые биологически активные вещества под названием гормоны. Гормоны участвуют в регуляции всех жизненно важных процессов: от обмена веществ и роста до настроения, репродуктивной функции и адаптации к стрессу. Поэтому сбой в работе даже одной железы эндокринной системы может запустить каскад изменений, затрагивающих сердце, кости, мозг, иммунитет. К наиболее частым эндокринным заболеваниям относятся: сахарный диабет 1 и 2 типа, гипотериоз и гипертиреоз, узловые образования щитовидной железы, нарушения менструального цикла, остеопороз, метаболический синдром, недостаточность надпочечников.

Как рассказала Елена Лобыкина, доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики - распространенность заболеваний эндокринной системы высока. Так, например, различная патология щитовидной железы встречается примерно у 40% населения России. Природный дефицит йода разной степени выраженности присутствует на всей территории нашей страны. Именно это фактор риска является причиной 80% заболеваний щитовидной железы. Ожирением страдает 30-35% взрослого населения. У 3-5% зарегистрирован сахарный диабет 2 типа, но известно, что нарушение углеводного обмена (недиагностируемое) встречается у такого же количества населения. Остеопороз встречается у 30% женщин старше 55 лет.

Врач пояснила, что основными причинами развития эндокринных заболеваний являются:

1.Нарушение баланса гормонов (их дефицит или избыток) в результате инфекционного поражения желез, нарушения кровоснабжения, воспаления железы, дефицита пищевых веществ: белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ в рационе питания

2. Генетическая предрасположенность - повышает вероятность, но не гарантирует развитие болезни

3. Малоподвижный образ жизни - снижает чувствительность к инсулину, замедляет метаболизм

4. Хронический стресс и недосып - повышают уровень гормона кортизола и других гормонов, регулирующих обмен веществ

5. Несбалансированное питание. Избыток сахара и ультрапереработанных продуктов ведет к инсулинорезистентности и воспалению

6. Ожирение

7. Негативное влияние загрязнения окружающей среды (от профессиональных вредных факторов до бытового использования пластика) на организм и эндокринную систему в целом. Эти химические вещества являются эндокринными дизрапторами-разрушителями, которые блокируют или имитируют действие гормонов.

Помимо этого, способствовать развитию эндокринных заболеваний могут заболевания других органов и систем, сердечно-сосудистая недостаточность, хирургические вмешательства, прием ряда препаратов.

