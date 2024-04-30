Прием, посвященный 375-летию пожарной охраны России, прошел в Тяжине

С профессиональным праздником огнеборцев поздравили исполняющая обязанности первого заместителя главы Тяжинского муниципального округа Юлия Викторовна Ащук, начальник 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковник внутренней службы Максим Викторович Гарцуев и председатель совета ветеранов отряда Олег Владимирович Дягилев.

За безупречное исполнение служебного долга, профессионализм, оперативность при тушении пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий, качественное и эффективное решение задач в области повышения готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сотрудники, достигшие высоких результатов, были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы Тяжинского муниципального округа.

Праздничное настроение огнеборцам создавали солисты Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.