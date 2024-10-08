Применение в быту химических препаратов, предназначенных для сельхозпроизводства, запрещено!

К пестицидам, относящимся к химпрепаратам, наиболее применяемым в сельском хозяйстве, относятся вещества или смеси веществ, в том числе используемые в качестве регуляторов роста растений, феромонов, дефолиантов, десикантов и фумигантов, и препараты химического или биологического происхождения, предназначенные для борьбы с вредными организмами. Все пестициды опасны для организма человека, а дети наиболее уязвимы к их негативному воздействию.

В этой связи Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора предупреждает, что применение в бытовых целях химических препаратов для сельскохозяйственного производства запрещено. Более того — необходимо исключить доступ детей к пестицидам и таре из-под них.

При этом безопасность применения пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственных целях должна обеспечиваться строгим соблюдением установленных регламентов и правил, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

Ведомство напоминает, что во избежание несчастных случаев в домашних условиях необходимо применять только препараты, включенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации и зарегистрированные для применения в личном подсобном хозяйстве. А регламенты применения таких пестицидов маркируются литерой (Л). Ознакомиться с действующей редакцией Государственного каталога можно на сайте Минсельхоза России.

На этикетке пестицида обязательно должна содержаться информация о номере государственной регистрации пестицида и регистрационном номере тарной этикетки, изготовителе, фасовщике, лице, зарегистрировавшем препарат. Каждая упаковка пестицида должна быть снабжена подробными рекомендациями о транспортировке, применении и хранении, обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, с указанием регламентов их применения и тарными этикетками. А перед применением необходимо внимательно изучить рекомендации.

Так, применять пестициды следует на открытом воздухе с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. Отравленные приманки необходимо раскладывать таким образом, чтобы исключить к ним доступ детей и домашних животных.

Остатки препаратов, рабочих растворов и тару необходимо утилизировать или уничтожать в соответствии с рекомендациями. В случае появления признаков ухудшения самочувствия необходимо незамедлительно обратиться к врачу.