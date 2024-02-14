Присяжные заседатели в Кузбассе оправдали мариинца, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть

13 февраля 2024 года Мариинский городской суд Кемеровской области на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей постановил оправдательный приговор в отношении 37-летнего жителя Мариинска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее в Мариинский городской суд Кемеровской области с ходатайством о рассмотрении с участием присяжных заседателей поступило уголовное дело в отношении жителя Мариинска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть человека (в совершении преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем было поддержано обвинение, предъявленное органами предварительного расследования, в том, что в июле 2022 года в ночное время обвиняемый, находясь в одном из частных домов города, на почве неприязненных отношений нанёс лежащему на полу потерпевшему несколько ударов руками и табуретом в область головы. В результате потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы, от которой через некоторое время наступила его смерть.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признавал.

По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей признана не доказанной причастность обвиняемого к совершению преступления.

Тем самым коллегией присяжных заседателей в отношении обвиняемого был вынесен оправдательный вердикт.

В соответствии с частью первой статьи 348 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечёт за собой постановление им оправдательного приговора.

Приговором Мариинского городского суда Кемеровской области от 13 февраля 2024 года обвиняемый был оправдан по предъявленному ему обвинению на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд