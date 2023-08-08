Продление сроков годности птицеводческой продукции

При проведении мониторинга данных ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее – Управление) выявлены нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, выразившиеся в том, что заведующей Краснобродским ветеринарным участком ГБУ «Прокопьевская СББЖ» оформлены производственные сертификаты на птицеводческую продукцию «Тушка цыпленка бройлера охлажденная» с указанием недостоверных сведений о сроках годности подконтрольной продукции, а именно: продление сроков годности продукции путём транзакции «переработка/производство».

Информация о выявленных нарушениях при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» направлена в Управление ветеринарии Кузбасса.

Ситуация находится на контроле в Управлении.