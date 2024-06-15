Продолжается работа по проекту «История земли Тяжинской в фотографиях»

В результате кропотливых поисков в сети интернет участникам волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума удалось отыскать поистине бесценное документальное свидетельство конца ХIХ века.

Для поселка Тяжинский исходной точкой стала железнодорожная станция. Одновременно появилось и земляночное поселение, которое в народе прозвали незамысловато – «Копай-город». Здесь жили рабочие, строившие Транссибирскую железную дорогу. Стальную магистраль на Тяжинской земле проложили в 1893-1896 годах.

На редком фотоснимке – водоемное здание на станции Тяжин (1899 год). Автор: И. Р. Томашкевич (Архивный фонд Новосибирского государственного краеведческого музея). Тогда история будущего районного, окружного центра ещё только начиналась.

Организаторы проекта – местное отделение Союза журналистов России, редакция газеты Тяжинского муниципального округа «Призыв», центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности и участники волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума.

Часть фотографий публикуется на страницах окружной газеты. Все собранные в рамках реализации проекта фотоснимки размещаются среди материалов информационного портала «Тяжин и округа» и на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

Работу по проекту «История земли Тяжинской в фотографиях» координирует кандидат исторических наук, член Союза журналистов России, заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума Олег Викторович Костюнин.