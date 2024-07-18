Проект «История земли Тяжинской в фотографиях» продолжается

Специалисты центральной библиотеки села Тегульдет Томской области бережно сохранили фотоснимки, сделанные в 1934 году корреспондентом Тяжинской районной газеты «За шесть условий» Александром Михайловичем Рыжаковым.

«Вторую жизнь» чудом обретенные фотографии получили благодаря взаимодействию с тегульдетскими библиотекарями заведующей Итатским городским Домом культуры Натальи Сергеевны Тархановой. Теперь эти поистине бесценные снимки доступны всем землякам интересующимся историей земли Тяжинской.

На этой фотографии запечатлен массовый выход населения на строительство дороги в Тяжино-Вершинском сельсовете в далеком 1934 году.

Организаторы проекта «История земли Тяжинской в фотографиях» – местное отделение Союза журналистов России, участники волонтёрского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума Кемеровской области – Кузбасса, редакция газеты Тяжинского муниципального округа «Призыв» и центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Работу по проекту, посвященному 100-летию муниципалитета, координирует кандидат исторических наук, член Союза журналистов России, заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума Олег Викторович Костюнин.

Часть фотографий публикуется на страницах окружной газеты. Все собранные в рамках реализации проекта фотоснимки размещаются среди материалов информационного портала «Тяжин и округа» и на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».