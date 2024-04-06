Стартовал проект «История земли Тяжинской в фотографиях»

Организаторы – местное отделение Союза журналистов России, редакция газеты Тяжинского муниципального округа «Призыв», центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности и участники волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума.

Часть фотографий будет опубликована на страницах окружной газеты. Все собранные в рамках реализации проекта фотоснимки будут размещены среди материалов информационного портала «Тяжин и округа» и на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

Кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин отметил, что к проекту могут присоединиться все желающие: «При этом фотографии должны отражать вехи исторического пути Тяжинского района, округа. Проект «История земли Тяжинской в фотографиях», посвященный 100-летию муниципалитета, не ограничен рамками юбилейного для округа года. Объединенный фотоархив будет формироваться и в дальнейшем».

НА ФОТО: Мост через реку Тяжин, возведенный при строительстве Транссибирской железной дороги, 1894 год