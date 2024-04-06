Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Стартовал проект «История земли Тяжинской в фотографиях»

Организаторы – местное отделение Союза журналистов России, редакция газеты Тяжинского муниципального округа «Призыв», центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности и участники волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума.
Часть фотографий будет опубликована на страницах окружной газеты. Все собранные в рамках реализации проекта фотоснимки будут размещены среди материалов информационного портала «Тяжин и округа» и на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».
Кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин отметил, что к проекту могут присоединиться все желающие: «При этом фотографии должны отражать вехи исторического пути Тяжинского района, округа. Проект «История земли Тяжинской в фотографиях», посвященный 100-летию муниципалитета, не ограничен рамками юбилейного для округа года. Объединенный фотоархив будет формироваться и в дальнейшем».
НА ФОТО: Мост через реку Тяжин, возведенный при строительстве Транссибирской железной дороги, 1894 год

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/04/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus