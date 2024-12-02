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Проект с участием сотрудника Росгвардии вышел на телеканале «Сделано в Кузбассе»

В Кузбассе стартовал пилотный медиапроект «От первого лица», созданный при поддержке Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу и благотворительного фонда «Поверь в счастье». Цель проекта — показать, как простые люди совершают большие дела в благотворительности, особенно в помощи детям на освобожденных территориях.

Первый выпуск медиапроекта, посвященный сотруднику Росгвардии, уже доступен на телеканале «Сделано в Кузбассе». Герой серии рассказывает о своей гуманитарной миссии — поддержке детей и семей участников СВО на новых территориях. В выпуске офицер подчеркивает важность заботы о подрастающем поколении:

«Для нас важно, чтобы дети на новых территориях чувствовали себя частью большой страны — России. Мы выполняем не только специальные задачи, но и гуманитарную миссию, стремясь дать этим детям уверенность и поддержку».

Проект продолжит свое развитие, рассказывая о работе организаций и инициатив, которые объединяют усилия для помощи детям. Зрители увидят вдохновляющие истории о людях, делающих мир лучше.

С выпуском можно ознакомиться на сайте территориального управления Росгвардии по Кемеровской области: 42.rosguard.gov.ru.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
02/12/2024
Общество
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