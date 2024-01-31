Россельхознадзор продолжает работу по смещению направления с контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических и физических лиц на профилактические и контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с предпринимателями. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований законодательства в области карантина растений специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее-Управление) проводят профилактические мероприятия.

За 2023 год в Кузбассе Управлением Россельхознадзора при осуществлении профилактических мероприятий проведено на 53 % больше консультаций, в сравнении с 2022 годом (1089- 2022 год, 2023 год- 1666), еще на 29 % увеличилось количество выданных предостережений (251- 2022 год, 323- 2023 год). Также увеличилось количество профилактических визитов на 76% (59 -2022 год, 104 – 2023 год). Данные показатели свидетельствуют о снижении административного давления на бизнес с приоритетом на увеличение профилактических мер в отношении юридических и физических лиц.

Кроме того, информирование остается важным инструментом в профилактике правонарушений. Для освещения значимых событий и результатов деятельности специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления осуществляют размещение статей в СМИ, размещается информация о способах соблюдения обязательных требований законодательства, об изменениях требований законодательства в области карантина растений. Официальный сайт Управления постоянно используется журналистами как источник информации. Специалистов Управления приглашают к участию в радио- и телевизионных репортажах. Так информирование хозяйствующих субъектов Кузбасса в результате деятельности отдела в 2023 году увеличилось на 13 % по сравнению с предыдущим годом (257- 2022 год, 290 – 2023 год).

Профилактические мероприятия позволяют организациям выявлять недостатки превентивно и устранять их без штрафных санкций. Увеличение количества таких мероприятий способствует решению проблемы информированности поднадзорных субъектов о законодательстве РФ в области карантина растений, а также снижению риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Согласно ст. 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Напоминаем о том, что для получения консультации по возникшим вопросам или для проведении профилактического визита Вы можете обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8 (3842) 36-15-80.