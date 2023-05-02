Профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведены профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна у сельхозтоваропроизводителей Яйского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса: ИП глава К(Ф)Х Федоров А.П., Семенов Е.В., Семенова Ю.В.

Профилактические визиты проведены в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности предпринимателей. В ходе профилактических визитов контролируемые лица проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности и принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемых лиц исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Инспектором Управления Россельхознадзора на поступившие вопросы даны компетентные ответы и разъяснения.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о законодательстве в области качества и безопасности зерна, а так же, на стимулирование добросовестного соблюдения всеми контролируемыми лицами обязательных требований и устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

На проведение профилактического визита контролируемые лица могут сами подать заявку в Управление Россельхознадзора лично или на адрес электронной почты: [email protected], [email protected]