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Профильная смена «Калейдоскоп ЮИДовских идей» прошла в селе Костенково Новокузнецкого округа

В детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Сибирская сказка» собрались 200 юных инспекторов движения и детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Профильную смену организовали специалисты Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения, структурного подразделения Дома Юнармии Кузбасса.
Для ребят была разработана насыщенная программа. В рамках профильной смены проведено более 40 мастер-классов. В творческих мастерских участники смены научились своими руками изготавливать обереги, брелоки, изделия из эпоксидной смолы.
Ребята вспомнили правила безопасного поведения на дорогах и отработали их на практических занятиях. Для них прошли открытый урок «Непокоренный Ленинград» и кинолекторий «Я – патриот». Одним из наиболее ярких моментов смены стал фестиваль-концерт «Дети. Творчество. Мы». Запоминающимся получился и флешмоб, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Тяжинский муниципальный округ представляла команда Тяжинского центра дополнительного образования, в состав которой вошли Мария Романюк, Дарья и Мария Карабановы. Руководитель команды, педагог Ирина Анатольевна Дюбикова награждена грамотой Министерства образования Кузбасса.

Фото: Тяжинский центр дополнительного образования

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kuzbassnews.ru
05/02/2025
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