Производителям, экспортирующим пищевую продукцию, необходимо своевременно подать в китайской системе «CIFER» заявки на продление регистрации

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводит работу по актуализации списка предприятий, экспортирующих пищевую продукцию в Китайскую Народную Республику. Это необходимо в целях подтверждения Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики (GACC) и последующего продления регистрации российских предприятий в системе регистрации иностранных предприятий, импортирующих пищевую продукцию в КНР («CIFER»).

В этой связи информируем предприятия-производителей Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, намеренных продолжить в Поднебесную экспорт пищевой продукции, о необходимости своевременной подачи в китайской системе «CIFER» заявок на продление регистрации.

При этом предприятиям, имеющим упрощенную аттестацию, перед подачей заявки на продление требуется подать заявку на внесение изменений (включая загрузку недостающих документов).

26/11/2025
