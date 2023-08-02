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Производство продукции без сырья

           При проведении мониторинга данных ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства, выразившееся в том, что уполномоченным лицом мясоперерабатывающего предприятия Кемеровской области - Кузбасса ИП Турпакова С.А. оформлены производственные сертификаты на подконтрольную свиноводческую продукцию: «кость пищевая свиная, свинина на кости охлажденная, свинина бескостная охлажденная» без указания сырья, т.е. допущена критическая ошибка «производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без указания сырья)».

В результате данных действий нарушена прослеживаемость поднадзорной продукции, а именно: отсутствует информация о сырье (его производителе, дате выработки и сроках годности, о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы). 

         За нарушение ветеринарных правил оформления эВСД на поднадзорную продукцию в ФГИС «Меркурий» уполномоченному лицу предприятия выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.

 

Общество
kuzbassnews.ru
02/08/2023
Общество
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