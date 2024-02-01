Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта.

На предприятии хозяйствующего субъекта ИП Волкова А.П., уполномоченным лицом оформлен производственный сертификат на мясную продукцию «Язык свиной Фирменный» дата выработки 08.01.2024 с указанием недостоверных сведений, нарушающих прослеживаемость пищевой продукции, а именно, допущена критическая ошибка «производство продукции из иного биологического вида», где указано в качестве сырья «Субпродукты говяжьи (языки) мороженые боенские» дата выработки апрель 2023.

На основании вышеизложенного, хозяйствующему субъекту направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

Уполномоченному лицу отправлено предупреждение в ФГИС Ветис. Паспорт.