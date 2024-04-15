Прокуратура Березовского приняла меры к устранению нарушений требований законодательства при организации парковочной деятельности

Прокуратурой Березовского с привлечением специалистов ОГИБДД отдела МВД России по г. Березовский проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой проведено обследование улиц и дорог Березовского городского округа.

Выявлено, что в районе дома № 36 по ул. Красная горка, дома № 1 по ул. Мира и ул. Промышленная отсутствуют посадочные и остановочные площадки, в районе дома № 1 ул. Красная горка отсутствуют знаки пешеходного перехода, на 15 участках города вдоль проезжих частей отсутствуют пешеходные тротуары.

Прокурор города в интересах неопределенного круга лиц направил в суд исковое заявление о понуждении муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа устранить выявленные нарушения закона.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.

Фото: пресс-служба прокуратуры области