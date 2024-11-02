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Прокуратура города Мыски направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным

Прокуратура города Мыски утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

По версии дознания, в феврале 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял за задние лапы трехмесячного щенка, ударил его два раза об угол мусорного контейнера и забросил внутрь бака, понимая, что щенок самостоятельно выбраться не сможет и в условиях низких температур мучительно погибнет.

Вечером того же дня проходящие мимо контейнера супруги услышали скуление и обнаружили щенка в тяжелом состоянии. Люди своевременно оказали ему помощь и спасли от неминуемой смерти.

В результате преступных действий обвиняемого собака из-за обморожения потеряла несколько фаланг пальцев на задней лапе и перенесла пневмонию.

Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

                                                                    

Фото: Пресс-служба прокуратуры области.

Происшествия
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kuzbassnews.ru
02/11/2024
Происшествия
Мыски
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