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Прокуратура Ижморского района добилась сноса незаконного строения

Прокуратурой Ижморского района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования «Томск-Мариинск» незаконно размещен объект сервиса (грузовой шиномонтаж) без разрешения на строительство, а также без оформления технической документации. Указанное нарушает требования законодательства о безопасности дорожного движения, создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий в месте размещения объекта и причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В защиту прав граждан прокурор района направил в суд иск об обязании собственника снести незаконное строение.

Суд удовлетворил требования прокурора. Благодаря принятым прокурором мерам реагирования самовольная постройка снесена, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Ижморский
kuzbassnews.ru
09/07/2023
Происшествия
Ижморский
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