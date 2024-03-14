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Прокуратура Кемерово направила в суд уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии

Прокуратура города Кемерово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2023 года, управляя автомобилем «Genesis GV80» и передвигаясь на регулируемом перекрестке пр. Ленина – ул. Пролетарская, совершила наезд на 8-летнего ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнему были причинены многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался.

Уголовное дело направлено в Заводский районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление женщине грозит до 5 лет лишения свободы

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области.

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kuzbassnews.ru
14/03/2024
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