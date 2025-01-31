Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса организовала проверку исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха

В результате мониторинга средств массовой информации и сети Интернет прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса в телеграм-канале выявлена публикация о загрязнении воздуха в г. Кемерово химическими выбросами.

По данному факту организована проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуре и прокуратуре Заводского района г. Кемерово.

В ходе проверки будут проанализированы результаты мониторинга качества воздуха, в случае выявления превышения предельно допустимых нормативов для загрязняющих веществ в атмосфере установлены организации, нарушившие требования природоохранного законодательства. При необходимости будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области