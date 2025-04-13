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Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Кемерово-Новокузнецк»

Сегодня, около 12.00 часов на 118-м километре автодороги «Кемерово – Новокузнецк» произошло ДТП с участием семи автомобилей.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Hyundai Creta» при движении со стороны города Новокузнецк в направлении города Кемерово не учел задымление на проезжей части, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель». Аналогичная ситуация произошла между водителями автомобилей «KIA Sportage» и «Chery Tiggo», следовавшими за ними. Затем водитель автомобиля «Nissan Bluebird» совершил столкновение со стоящим автомобилем «KIA Sportage», а водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на стоящий автомобиль «Nissan Bluebird». 

В результате ДТП были травмированы водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Chery Tiggo», а также пассажир автомобиля «Nissan Bluebird».

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.

 

Фото: пресс-служба Прокуратуры области

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