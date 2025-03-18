Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о ДТП с пассажирским автобусом в Топкинском районе

В прокуратуре Кемеровской области - Кузбасса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Следствием установлено, что в утреннее время 27 июня 2024 года на 234-235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель междугороднего автобуса «Golden DRAGON», следовавшего в Кемерово, не обратил внимания на изменения дорожной обстановки: сужение дороги из-за ремонтных работ и реверсивное движение. Он превысил безопасную скорость и врезался в стоящий тягач «MAN». В результате аварии одна из

пассажирок автобуса получила травмы головы, тела и конечностей.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело направлено в Топкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области