Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств

Заместитель прокурора Кемеровской области - Кузбасса Анатолий Закусилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Новокузнецка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), а также 3 преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим подельником организовали регистрацию 47 юридических лиц на территории Кемеровской области, Алтайского края и г. Москвы, открыли на зарегистрированные подконтрольные организации банковские счета в филиалах и отделениях кредитных организаций.

Неправомерно получив электронные ключи доступа к вышеуказанным расчетным счетам, банковские карты и чековые книжки, обвиняемые использовали их для проведения незаконных банковских операций – обналичивания денежных средств, а также для транзитного перевода безналичных денежных средств на другие подконтрольные организаторам и участникам организованной группы банковские счета с целью последующего их обналичивания.

Таким образом привлеченные к осуществлению незаконной банковской деятельности клиенты перечислили на используемые для незаконной деятельности счета более 4 млрд рублей. В результате этого участники преступной группы получили доход в виде комиссионного вознаграждения на сумму более 195 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, а также легализовали свыше 34 млн рублей.

Первым заместителем прокурора Кемеровской области – Кузбасса с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он полностью признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба прокуратуры области