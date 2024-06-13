Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о получении взятки

Прокурор Кузбасса Александр Блошкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора АО «Кемеровская электротранспортная компания», обвиняемого в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и 1 преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем директора по троллейбусным перевозкам АО «КЭТК», в период с января 2018 года по сентябрь 2023 года за содействие в заключении договоров закупки товаров для нужд компании, в подписании актов выполненных работ и своевременной оплаты по ним, а также за предоставление троллейбусов для размещения рекламы получил от различных предпринимателей взятки на сумму свыше 23 млн рублей.

Преступная деятельность заместителя директора электротранспортной компании выявлена и пресечена управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Уголовное дело расследовано следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал, заключил с прокурором досудебное соглашение, в рамках которого мужчина изобличил предпринимателей, передававших взятки. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.

Уголовные дела по факту дачи взяток предпринимателями выделены в отдельное производство.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области