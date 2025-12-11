Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

Прокуратура Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего бывшего начальника Управления городского развития администрации города Кемерово. Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что обвиняемый, занимая указанную должность, в 2021 году организовал проведение электронных аукционов на приобретение 33 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. По его указанию была подготовлена документация, позволившая неплатежеспособному застройщику стать единственным участником и победителем 11 торгов. Обвиняемый заключил с указанной коммерческой организацией муниципальные контракты на приобретение квартир путем инвестирования в строительство многоквартирного дома в Ленинском районе г. Кемерово на общую сумму 61,8 млн рублей и дал указание подчиненным работникам перечислить подрядчику 61,2 млн рублей в качестве аванса при отсутствии необходимого обеспечения исполнения обязательств от застройщика.

Дом должен был быть введен в эксплуатацию не позднее 01.12.2023, однако до настоящего времени он не достроен, квартиры в муниципальную собственность не переданы. Таким образом, в результате преступных действий бывшего чиновника муниципалитету причинен ущерб на сумму 61,2 млн рублей.

Обвиняемый вину в содеянном признал.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратурой области в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба, результаты его рассмотрения находятся на контроле надзорного органа.

Расследование уголовного дела в отношении застройщика продолжается.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области