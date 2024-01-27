Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса

26 января на 62 км автодороги Кемерово - Ленинск - Кузнецк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Газель», перевозившего детей.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2110" не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с попутным школьным автобусом "ГАЗель", который из-за удара съехал с проезжей части.

На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Ленинск - Кузнецкого района Александр Антонов.

По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка действиям ответственных лиц, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура области взяла на контроль ход доследственной проверки, организованной по данному факту СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области