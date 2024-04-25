Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса

Предварительно установлено, что 25 апреля 2024 года на Северном шоссе в г. Новокузнецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автобуса, перевозившего работников одного из предприятий.

По данному факту прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, организованной по факту ДТП следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: Пресс-служба прокуратуры области