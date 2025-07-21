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Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту ДТП, в результате которого погибли 4 человека

20 июля около 10:00 часов на 74 километре автодороги «Белово – Коновалово – Прокопьевск» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель «КамАЗа» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате аварии 19-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира, в том числе 16-летняя девушка, погибли на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

По данному факту прокуратурой Прокопьевского района по поручению прокуратуры области проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП полицией по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

  Фото: пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
21/07/2025
Происшествия
Белово
Прокопьевск
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